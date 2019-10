Les Belges contre la libération de Marc Dutroux

L'homme le plus haï de Belgique va-t-il sortir de prison ? Marc Dutroux, condamné à perpétuité en 2004 pour viol et assassinat, a fait une demande de libération conditionnelle. Son avocat a obtenu aujourd'hui une expertise psychiatrique pour établir son degré de dangerosité. Une démarche qui provoque l'émoi dans le royaume. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.