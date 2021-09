Les Belmondo, une famille d’artistes

Il aimait ce lieu, un atelier d'artistes où il a grandi aux côtés de son père. Jean-Paul Belmondo y passait des heures à observer le travail de Paul Belmondo, sculpteur de renom. “Quand on a 12 ans, on va à l'atelier de son père parce qu'on va aller voir les modèles qui sont à poil”. “Jean-Paul déjà tout jeune, tout enfant, lorsque nous étions à table, avait parfois des expressions qui faisaient rire sa mère aux larmes”, racontait son père. Aux côtés de cet artiste, Jean-Paul apprend la légèreté, mais aussi la rigueur. “Il nous a appris le travail, le travail, le travail et c'est une chose dont je me suis servi énormément”, confiait-il. “C'est quelqu'un très important. Comme disait mon père, il a donné une lignée à notre famille que ça soit par le travail, que ça soit par son attitude, ça soit quelque part par sa discrétion, mais par sa volonté de réussir aussi. Donc, je crois qu'il a tracé un chemin”. Le frère de Jean-Paul, Alain deviendra producteur et directeur de théâtres. Sa sœur Muriel sera danseuse et actrice. Aujourd'hui, c'est son petit-fils Victor qui semble vouloir reprendre le flambeau. Le voici sur un tournage en 2019, un premier grand rôle. “Les gens sont tentés de comparer. Maintenant, c'est à moi de montrer que j’ai aussi quelque chose à défendre”. Un air de famille et la passion du jeu en commun avec son illustre grand-père.