Les Bleus en quarts : c'est bon pour le moral !

Voici résumé en un mot, l'humeur du jour des toulonnais : "bienheureux". On a d'abord pu le constater aux terrasses des cafés, où les gens sont bien contents du résultat du match de la veille. De quoi oublier un peu les soucis du quotidien et les mauvaises nouvelles de l'actualité. Ce qui en synthèse peut donner :"ça ne change pas le fait qu'on ne peut pas se chauffer, mais ça fait plaisir", lance un habitant sur les lieux. "On n'a pas beaucoup d'occasions de se réjouir, alors là, dès qu'on peut", lance un autre. La bonne humeur est telle, au point que ce fleuriste a déjà des idées pour la suite. "Je pense qu'on mettra sur les fleurs des nœuds bleu blanc rouge, si les Bleus arrivent en finale", lance-t-il. Après le match victorieux d'hier, une vague d'optimisme a visiblement gagné Toulon, jusqu'aux plages du Mourillon. On y retrouve un groupe de gens à l'entraînement, dont un homme, qui apparemment est le Kylian Mbappé du groupe. Pas du même âge, mais avec la même détermination et avec un entraîneur, qui comme Didier Deschamps, veille au grain. TF1 | Reportage M. Perrot, H.P. Amar