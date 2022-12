Les Bleus : malgré la défaite, les produits dérivés ont la cote

Depuis lundi, Tarik Louro, vendeur aux rayons sports collectifs et chaussures au magasin Intersport dans les Yvelines, n'a pas vraiment perdu la main. Il floque en continu. Après la finale, le responsable avait prévu de remballer les maillots des Bleus. Il n'avait pas imaginé que ce rayon resterait le champion incontesté du magasin. "Les deux meilleures ventes, c'est le maillot officiel de l'Équipe de France ainsi que le maillot extérieur. Et c'est tout ce qui nous reste. On n'a plus de stock. On continue de les vendre autant qu'avant la finale de la Coupe du monde", a expliqué un autre vendeur, Nathan Rebardeau. Il l'aurait préféré avec une étoile en plus. Mais pour les clients, le maillot bleu reste un incontournable sous le sapin. Maillot, tasse, sous-vêtement, mais aussi livres, jeux de société, peignoir ou pantoufle, les produits à l'effigie des Bleus jouent les prolongations à l'image de l'hymne de l'Équipe de France, Freed from desire, qui reste l'un des titres les plus écouter sur les plateformes en ligne, même après la défaite. Dans l'atelier de Stella baby-foot et billards à Tourcoing (Nord), le mois de décembre est un record absolu, 400 baby-foots commandés pour Noël. Deux menuisiers ont été appelés en renfort. Compter 2 000 euros pour un baby-foot à l'effigie de vos joueurs préférés. De quoi faire durer le plaisir en attendant le prochain match des Bleus en mars 2023. Il est déjà quasi complet. TF1 | Reportage M. Brossard, F. Petit, V. Lamhaut