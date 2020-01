Les bons chiffres du chômage sont-ils à porter au crédit d’Emmanuel Macron ?

Les bons chiffres du chômage s'expliquent d'abord par le nombre d'emplois salariés créés, un million depuis le 1er janvier 2015. Une embellie qui a trois parents. D'abord, François Hollande avec son crédit d'impôt pour la compétitivité, puis Emmanuel Macron avec sa réforme du marché du travail, et enfin la conjoncture économique. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.