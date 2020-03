Les Bourses mondiales ont plongé : peut-on parler de krach ?

La Bourse de Paris a perdu 8,39% en une journée. C'est la pire séance depuis la grande crise financière de 2008. Mêmes causes, mêmes effets à la Bourse de Francfort qui a perdu près de 8%. Ce qui n'était pas arrivé depuis 2001. La Bourse de Londres, elle, a plongé de 7,69%. Là encore, c'est sans précédent depuis 2008. Si tout cela n'est pas un krach financier, cela y ressemble beaucoup. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.