"Les Bronzés font du ski" fêtent leurs 40 ans : redécouvrez les répliques cultes

Il y a 40 ans, jour pour jour, Popeye, Gigi, Jean-Claude Dusse, Christiane et Bernard découvraient les joies du ski. Le télésiège qui tombe en panne, le planté de bâton... Des répliques que personne n'a oubliées. Pour rejouer les scènes cultes, nos équipes ont commencé leur périple à la gare, et vous ont demandé de l'aide. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.