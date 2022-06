Les buralistes font un tabac

Le panneau "à vendre" n'est pas encore affiché, mais Sébastien Tiznel se sépare bel et bien de son bureau de tabac, sept ans à peine après avoir repris l'affaire. À l'époque, c'était un pari osé, mais il a réussi. Ces dernières années, son chiffre d'affaires a bondi. Le commerce qu'il avait acheté à 100 000 euros se vend aujourd'hui à plus de 201 000 euros. Comme lui, ils sont nombreux à vouloir faire fortune comme buraliste. Voilà le paradoxe. Les Français fument de moins en moins, et pourtant, on s'arrache les bureaux de tabac. En 2021, 2 000 boutiques ont été vendues, un record avec des prix qui atteignent parfois plusieurs millions d'euros. À Molsheim, en Alsace, Thierry Moreno n'est pas seulement buraliste. Il est tantôt libraire, imprimeur, vendeur de jeux à gratter, et même collecteur des impôts locaux. Voilà le nouveau secret des buralistes. Ils touchent à tout, car même si les cigarettes représentent encore 50% du chiffre d'affaires, elles rapportent peu, en moyenne 80 centimes par paquet. Selon Thierry, le monopole des buralistes est l'autre atout du métier. Personne ne peut ouvrir de nouveaux bureaux de tabac sans l'autorisation des douanes. Or, celles-ci n'en donnent quasiment plus. Dans les campagnes, alors que beaucoup de petits commerces ferment, le buraliste est souvent le dernier à garder le rideau ouvert. À Angevillers, le bureau de tabac, épicerie, boulangerie de maison de la presse est fortement apprécié. Pour accompagner les bureaux de tabac dans cette transformation, l’État les aide jusqu'à 33 000 euros par établissement. T F1 | Reportage M. Poissonnet, O. Cresta