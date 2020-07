Les "bus Macron" en perte de vitesse : le modèle est-il rentable ?

Depuis 2015 et l'ouverture à la concurrence des lignes grandes distances, les fameux "cars Macron", les acteurs se livrent une concurrence acharnée. À l'époque, six entreprises se partageaient le marché et cinq ans plus tard, il ne reste plus que deux. Ils ont réussi à s'imposer en cassant les prix. Pourtant, aucun des opérateurs ne gagne d'argent. Avec des tarifs aussi bas, il est impossible de rentabiliser ses investissements. Des modes de transport alternatifs risquent également de fragiliser davantage ce secteur qui peine à se remettre de la crise sanitaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.