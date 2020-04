Les cafetiers et les restaurateurs au bord de la faillite vont-ils tenir ?

Le confinement ne cesse de peser sur l'activité de nos entreprises. Le gouvernement a donc doublé son plan d'urgence, passant de 45 à 100 milliards d'euros. Cette mesure devrait aider des dizaines de milliers de cafés, de restaurants et d'hôtels qui ont dû fermer et qui ne savent absolument pas la date de leur réouverture. Pour eux, l'argent ne rentre plus dans les caisses alors que les factures s'accumulent. En attendant l'aide de l'État, un site internet a par exemple été mis en ligne pour éviter la multiplication des faillites de certains restaurateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.