Les campings bon marché de plus en plus rares

Les campings abordables perdent peu à peu du terrain. En 2001, les une et deux étoiles représentaient 65% du parc. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 29%. Et pour cause, les vacanciers recherchent de plus en plus de services et de confort. Alors pour des vacances à moindre frais, optez pour le camping sauvage. Mais attention, il n'est pas autorisé partout. Il faut donc vous renseigner avant de poser votre tente. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1.