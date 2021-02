Les centres commerciaux veulent rouvrir

Depuis trois semaines, le centre commercial Westfield Forum des Halles est complètement désert. Les clients attendent avec impatience sa réouverture. Il compte 75 000 m² de galeries vides et 110 boutiques fermées. En plus des mesures qui existaient déjà, comme le sens de circulation et le nombre maximum de personnes autorisées, Alice Dean, responsable de Westfield, pense qu'il faut aller encore plus loin. Elle rappelle également qu'aucun centre de shopping n'a été reconnu comme un cluster. Aujourd'hui, tous les directeurs de grands magasins interpellent le gouvernement pour rouvrir de toute urgence. D'autant plus qu'ils ne comprennent pas que des galeries de moins de vingt mille mètres carrés, comme Le Passage du Havre, sont autorisées à recevoir jusqu'à mille personnes. Solidaire, Tom Delpierre, directeur des galeries Le Passage du Havre, assure qu'accueillir du public est une nécessité, pour maintenir un lien social et conserver des emplois.