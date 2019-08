Les cérémonies du débarquement en Provence : une pré-rentrée pour Emmanuel Macron ?

Devant les chefs d'État conviés, Emmanuel Macron a souligné le rôle crucial de ces hommes qui ont débarqué pour le deuxième acte de la libération de la France. Le chef de l'État s'est affiché une fois de plus aux côtés de Nicolas Sarkozy. Les commémorations, elles, se poursuivront samedi 17 août à Bormes-les-Mimosas, l'occasion encore pour le président d'être au contact des Français. Pour lui, c'est déjà presque l'heure de la rentrée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.