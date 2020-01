Les chargeurs de portable, attention danger !

C'est un geste presque machinal que nous accomplissons au moins une fois par jour : brancher un câble pour recharger notre téléphone portable. L'association UFC-Que Choisir nous invite à la prudence. Parmi les 20 chargeurs qu'elle a testés en laboratoire, plus de la moitié ne respectent pas les normes européennes de sécurité. Des modèles pour la plupart bas de gamme. Mais quels sont les risques ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.