Les charmes de l'île paradisiaque d'Ishigaki au Japon

Non, Vous n'êtes pas aux Caraïbes mais bien au Japon, à 2 000 km de Tokyo, au large de la petite île d'Ishigaki. Célia et Morgane vont plonger pour la première fois de leur vie. Ces deux expatriées à Tokyo rêvaient de découvrir les trésors d'Okinawa. Rascasse volante, poisson-clown, loin du continent et de toute pollution, l'eau de cet archipel isolé est translucide. On y voit jusqu'à 30 mètres de profondeur. Résultat, les rayons du soleil nourrissent les coraux foisonnants et ont donné naissance à un écosystème unique au monde. Il y a même des serpents de mer. Dans ce monde de silence, on communique grâce à des signes. Le lendemain, Benjamin Lubrano, le moniteur, part à chercher l'animal que tous les plongeurs courtisent : la fameuse raie manta. Cette gracieuse reine de la mer a une envergure pouvant aller jusqu'à quatre mètres. Autre animal emblème d'Okinawa, la tortue, une espèce en danger. Jusqu'en 2004, ces reptiles étaient pêchés et même mangés. Une ONG Kuroshima Sea Turtle sauvent ceux qui se prennent dans les filets des pêcheurs. Chacun est pesé, analysé, bichonné. Ces dernières années, l'association a relâché 300 tortues par an. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.