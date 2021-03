Les chauffeurs VTC et les livreurs seront-ils bientôt tous salariés ?

Son histoire ressemble à celle de nombreux chauffeurs qui se sont lancés avec le développement des applications de réservation. Pour cet homme qui ne veut pas être reconnu par les plateformes pour lesquelles il travaille, conduire une berline était un rêve. "L'image d'une ascension sociale". Les deux premières années, tout lui réussit. Il était son propre patron et gagnait correctement sa vie. Mais très vite, de plus en plus de chauffeurs se connectent aux plateformes. La concurrence est rude et les prix baissent. Le rêve vire au cauchemar. Aujourd'hui, il travaille plus de 15H par jour pour un revenu divisé par deux. "Je commence le matin à 6H et je rentre chez moi 23H. C'est insoutenable, mais je n'ai pas le choix". Des conditions de travail précaires qui ont poussé certains conducteurs à saisir la justice. Ils voulaient être considérés comme des salariés et non comme des travailleurs indépendants. C'est-ce qui s'est passé en Espagne, en Grande-Bretagne et en France où ils ont obtenu plus de droits sociaux. Uber par exemple réfléchit à la mise en place d'un tarif minimum garanti. Dans la livraison, on fait un choix radicalement différent. Certaines plateformes embauchent leurs livreurs en CDI. Yannick a signé le sien en novembre. Après avoir travaillé pendant des années pour les plateformes, il voit la différence : "c'est beaucoup moins stressant". Le livreur touche 1 300 euros net au lieu de 1 000 lorsqu'il était auto-entrepreneur. En plus des congés payés et de la couverture sociale, l'employeur lui fournit également l'équipement. Au total, 4 500 embauches sont prévues cette année.