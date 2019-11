Les chaussettes, c’est le pied !

Les chaussettes sont devenues indispensables. C'est le cas par exemple pour Brice Vauthier, qui possède une trentaine de paires. Le libraire de 39 ans accorde une importance au fait d'avoir des vêtements coordonnés. Un souci du détail qui séduit de plus en plus les Français. En 2018, ils ont dépensé 600 millions d'euros pour leurs chaussettes. Les ventes s'envolent pour certaines marques, comme Kindy. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 novembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.