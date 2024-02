"Les chèvres !" : Dany Boon et Jérôme Commandeur se confient dans le 20H de TF1

Bienvenue au cœur d'un procès totalement loufoque. L'accusé est une chèvre, et les hommes de loi se distinguent par leurs plaidoiries. Quant au témoin, il affirme avoir tout vu. Cela peut paraître absurde, et pourtant, du Moyen Âge jusqu'au XVIIe siècle, les procès d'animaux étaient courants. Des ânes, des cochons, des chats ont été jugés et condamnés sans que cela ne choque personne. Le réalisateur, Fred Cavayé, a juste forcé le trait. "Je pense que l'être humain est capable de tout. Ça parle de la bêtise, et à certains aspects, on voit qu'on n'a pas tellement évolué, c'est-à-dire sur le fait de condamner tout et n'importe qui, sans avoir vraiment des choses très fondées", explique-t-il. Des dents jaunes aux perruques poudrées, les comédiens ont donné de leurs personnes. Ils ont aussi travaillé la joute oratoire. "Ces deux comédiens sont extrêmement forts dans la comédie, et notamment dans les choses burlesques, c'est-à-dire poussés un peu dans la réalité plus un, mais sans jamais aller trop loin", précise Fred Cavayé. Les deux acteurs se connaissent depuis longtemps. Leur première collaboration au cinéma date d'il y a 16 ans, c'était dans "Bienvenue chez les Ch'tis". Les interviews des deux acteurs, Dany Boon et Jérôme Commandeur, sont disponibles dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. De Vaissière, C. Souary, S. Fortin