Etats-Unis : les chiens prennent la parole !

Tous les jours, Rad communique avec son chien, Cash, grâce à des 130 boutons, chacun associé à un mot, préalablement enregistrés par Rad. Et après un instant de réflexion, ils partent vers la rivière, à l’arrière du jardin. Cash s’est exprimé et a obtenu ce qu’il voulait. Rad utilise ce système depuis trois ans, un système qui demande du temps d'apprentissage, de la place au milieu du salon et un peu d’argent, environ 1 000 euros pour tous les boutons, mais Cash en utilise plus que la moyenne. L’an dernier, ces boutons ont été utilisés dix millions de fois à travers le monde. Certains en sont à leur tout début, obsédés par un seul bouton. D’autres expriment des regrets après une bêtise. Et puis, il y a Bunny la star, le labradoodle avec onze millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Un chien qui épate les internautes grâce à ses réflexions parfois quasi philosophiques. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon, H. Ecarlon