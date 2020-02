Les clients mystères de plus en plus sollicités par les marques

Le marché de la visite mystère représente 200 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'Hexagone. Être client mystère, c'est enquêter sur la qualité de service des établissements. Les marques font désormais appel à eux dans tous les secteurs, car le coût des visites est très faible. Les avis sont également plus fiables que sur Internet. Mais comment devient-on client mystère ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.