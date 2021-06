Les clients plus nombreux dans les allées des magasins, marchés et autres lieux de loisirs

Désormais, plus besoin de jouer des coudes pour entrer dans les magasins. On peut même se permettre de laisser passer les gens. Depuis ce matin, le centre commercial Beaugrenelle peut accueillir le double de clients. L'espace nécessaire par visiteur est passé de 8 à 4m². Concrètement, certaines files d'attente vont disparaître. Ainsi, le shopping va être plus agréable et plus fluide pour les clients. Les restrictions du 19 mai ne s'appliquent plus. Un retour à la normale se dessine même. La preuve, sur un marché ouvert, la capacité d'accueil passe à 100%. Désormais, au cinéma, deux sièges sur trois peuvent être utilisés. La jauge passe à 65%. Et depuis aujourd'hui, le pop-corn fait son grand retour dans les salles. Nous serons aussi plus nombreux à admirer la Joconde. Les musées voient leur capacité d'accueil doubler, tout comme les théâtres et les salles de spectacles. En outre, les tables de jeu viennent de rouvrir. Et dans les casinos, une seule chose n'est pas laissée au hasard, le nombre de personnes qui peuvent y entrer. La jauge est de 50%. Et pour ceux qui ne veulent pas se ruiner. D'autres activités sont à nouveau possibles, comme le bowling.