Les cliniques privées sont-elles mobilisées pour soulager les hôpitaux ?

Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation en France est actuellement de 2 168. Un chiffre jamais vu depuis le mois de mai. Dans certaines régions, les capacités de l'hôpital public ne suffisent plus. Alors, les privés sont appelés à la rescousse. Les patients covid sont orientés vers des cliniques privées sans attendre la saturation des hôpitaux publics. C'est le signe de la progression du virus dans l'Hexagone, mais aussi des enseignements tirés de la première vague. Au début de l'épidémie, les cliniques sont exclues de la lutte contre le coronavirus. Elles arrivent en renfort tardivement, pourtant leur aide est précieuse. En avril, jusqu'à 1 680 en réanimation étaient pris en charge dans le privé, soit 24% des patients graves dans le pays. Une proportion équivalente aujourd'hui, les hôpitaux privés sont aussi en première ligne et se préparent à monter en puissance. Aujourd'hui, 30% des lits de réanimation dans le privé sont occupés par des patients covid, c'est autant qu'à l'hôpital public à l'échelle nationale.