Les comparateurs en ligne sont-ils fiables ?

Peu importe le produit que vous cherchez sur Internet, des sites proposent par dizaines de vous aider à faire le meilleur choix. Comparatifs, classements, sélections, ils s'appuieraient sur des tests et l'avis d'experts. Mais qu'y a-t-il vraiment derrière ces comparateurs en ligne ? Sont-ils fiables ? Se valent-ils tous ? L'un d'eux a accepté de nous montrer les coulisses de sa plateforme. Ce jour-là, Guillaume teste une trottinette dans la rue. Performance, design, prix... Sur tous ces critères, ce modèle obtiendra la note de 7 sur 10. Et c'est ainsi que sont aussi testés des aspirateurs, des baumes à lèvres ou des cordes à sauter. En tout, 800 produits sont référencés sur le site. Ils sont loués à la semaine par l'équipe ou envoyés directement par les marques. Cette entreprise assure être impartiale dans sa notation. Mais est-ce le cas de tous les autres ? Exemple avec ce comparateur qui fait appel à un certain Armand pour évaluer les produits. Pour comparer les abris de jardin, il se dit charpentier. Pour des jeux de fléchettes, il devient propriétaire de bar. Mais peut aussi se transformer en responsable commercial ou enseignant. Ces techniques visent à vous séduire afin de vous faire acheter. Car toutes ces plateformes sont rémunérées à la commission. Quand un internaute clique sur un des articles, il est redirigé vers un site marchand. Une fois le produit acheté, le comparateur touche entre 3 et 8% du prix de vente. Conseil : ne vous jetez pas sur le premier site, mais comparez les classements et lisez bien les mentions légales. TF1 | Reportage T. Leproux, A. Ponsar, C. Sebire, E. Duboscq, J. Cassard