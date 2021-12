Les confections « Made in France » recréent des emplois dans les Vosges

Elles permettent de réaliser les 40 étapes de fabrication d’un jean. Toutes les couturières viennent aussi d’être embauchées. Diplômée dans le textile, Samah Redjeb n’avait jamais pu y travailler. D’autres étaient totalement sans expérience, mais très motivées. Cette renaissance d’un atelier de confection, on la doit à Thomas Huriez, le créateur d’une marque de jean français. En 2018, il achète une partie des tissages des Rupt-sur-Moselle dans les Vosges. Pour couvrir des charges et des salaires plus importants à l’étranger, il limite les dépenses de marketing, mais surtout de logistique. Avec l’objectif de réunir toute sa production sur le même site. Il a dû aussi retrouver tous les savoirs-faire. Il a donc mobilisé pour qu’une formation soit relancée dans les Vosges. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly, L. Lassalle