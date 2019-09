Les confidences de Céline Dion

Céline Dion, l'une des chanteuses les plus connues dans le monde, était de retour sur scène dans son Québec natal pour présenter un nouvel album et une tournée internationale. Sa voix a retenti d'un bout à l'autre de la planète. En trente-cinq ans de carrière et 250 millions d'albums vendus, elle est passée d'artiste à phénomène mondial. Nous l'avons rencontrée au Québec. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.