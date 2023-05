Les côtes de Sierra Leone : un joyau oublié

Une eau cristalline et de vastes étendues de sable blanc forment de superbes méandres, vu du ciel, sur cette côte de 400 kilomètres de long, parmi les plus belles d'Afrique de l'Ouest. Un petit paradis dont seule une poignée d'expatriés profite ce matin-là, seule au monde ou presque. La Sierra Leone était, jadis, une destination prisée. Mais la guerre civile des années 90, qui a duré une décennie, a fait fuir les voyageurs et balayé les installations touristiques à l'image des ruines. Laissé à l'abandon, l'Africana était l'un des plus beaux hôtels de l'époque d'avant-guerre. Il accueillait jusqu'à 100 000 touristes chaque année, dont beaucoup de Français. Son père dirigeait l'établissement. Aujourd'hui, Issa Basma, propriétaire - hôtel "Tokeh beach resort", marche sur ses traces. Il a reconstruit sur le site, un hôtel plus modeste. Même si le nombre de touristes a été divisé par dix, il y croit encore. Partons à quelques encablures des côtes pour explorer des îles coupées du monde, comme les Bananas islands. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Sissmann, G. Mendonça, N. Kouame