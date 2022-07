Les coulisses d'une fête foraine

Un conseil, mieux vaut se boucher les oreilles. Parole de forains, c'est au nombre de cri qu'ils savent que la journée a été bonne. Celle-ci s'annonce prometteuse. La saison estivale vient tout juste de commencer. Pendant 50 jours, 300 forains doivent réaliser plus de la moitié de leur chiffre d'affaires. Mieux vaut viser juste et surtout, ne rien laisser au hasard. Il est 9 heures, il n'y a personne dans les allées si ce n'est James Montaletang son employé. Ils procèdent aux dernières vérifications de ce géant de métal. C'est l'attraction-phare de la fête chaque matin. Elle est scrutée dans les moindres détails. Une pièce défectueuse et toute l'attraction est arrêtée au risque de mettre à mal les finances du forain. Cout d'un emplacement entre 10 000 et 40 000 euros auxquels s'ajoute le remboursement des attractions. Celle de Xavier Saguet, par exemple, coûte neuve 1,2 million d'euro. Pour accueillir 5 millions de visiteurs sur les deux mois de l'été. Que s'ils veulent des sensations fortes, souhaitent aussi se nourrir. Aurélien Hector est restaurateur et président de La Fête des Loges. Chaque service, il sert 400 personnes. À 15 heures, les affaires commencent. Les premiers visiteurs arrivent. En un instant, les yeux scrutent chaque stand, Commencent alors une petite compétition entre forain. Pour attirer les clients, Bernard Michaud a sa technique. Il mise sur la chance. Quant à Xavier, il a une arme infaillible, son micro et son sens du show. Autant de trucs et astuces que doit encore apprendre Lucas Durepairt. À 23 ans, il prend pour la toute première fois la tête de son stand. Cette confiserie que sa famille gère depuis 100 ans. S'il maîtrise jusqu'au bout des doigts chaque recette. Il est conscient que cette année sera plus compliquée que d'autres. Pas de quoi le décourager, car il sait qu'un jour, ce sera à lui de transmettre ses secrets de fabrication. TF1 | Reportage C. Diwo, Q. Danjou