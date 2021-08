Les crabes bleus : le cauchemar des pêcheurs

Jean-Claude Pons, un pêcheur d'anguilles à l'étang de Canet-Saint-Nazaire, en a vu un pour la première fois, il y a moins de cinq ans : un crabe aux pinces bleues. Et désormais dans ses filets, il n'y a plus qu'eux. Ce seraient des bateaux venus d'Amérique qui auraient transporté ces larves jusqu'en Méditerranée. Dans ce laboratoire, le portrait du crabe bleu fait peur. Il résiste au chaud et au froid. Il n'a qu'un seul prédateur, le poulpe, bien trop rare, et s'attaque à tout. Pêcher le crabe, pour l'éradiquer de l'étang. Depuis mars, ils font ça du lundi au dimanche, jusqu'à 2 000 crabes par jour au prix de leurs filets. Lilian Martinez, un autre pêcheur d'anguilles à l'étang de Canet-Saint-Nazaire, a investi 15 000 euros pour pêcher l'anguille. Cette année, c'est perdu. Aux États-Unis, les crabes bleus se mangent. Ici, les pêcheurs en vendent à peine 100 kilos par semaine, à deux euros le kilo. Leurs espoirs, des débouchés et des subventions pour continuer à lutter contre les crabes bleus et éviter qu'ils se propagent davantage aux autres lagunes du littoral.