Les dates clés du calendrier du déconfinement

Le gouvernement décidera le 7 mai si le déconfinement pourra avoir lieu ou non. Si toutes les conditions sont réunies, la première phase de cette mesure entrera en vigueur quatre jours plus tard, le 11 mai. Le 18 mai, les collèges pourront accueillir les élèves de 6ème et 5ème si la situation sanitaire le permet. Une nouvelle évaluation sera réalisée le 31 mai, et dira s'il est possible de procéder à la deuxième phase.