Les défis du retour en entreprise entre télétravail et présence dans les locaux

Cette épidémie restera dans les livres d'histoire comme un cataclysme économique. À ce jour, 11,3 millions de salariés du secteur privé sont au chômage partiel. C'est plus d'un salarié sur deux. Dès le 11 mai, des centaines de milliers d'entre eux vont retourner sur leurs lieux de travail. Pour d'autres, le télétravail restera de mise. Comment les entreprises vont-elles organiser ce retour après des semaines d'absence ? Reportage en région parisienne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.