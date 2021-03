Les défis fous de "Stève le phoque", le nageur de l’extrême

Seul, jusqu'à ce qu'il croise une patrouille de police. Si Stève ne prend pas d'amende pour non-respect du couvre-feu, c'est qu'il a une dérogation pour venir travailler. Ce soir-là pendant une heure, il va enchaîner les allers-retours dans une eau à 7°C avant de ressortir avec le sourire. S'habituer au froid et à l'obscurité, c'est l'une des clés pour réussir son prochain défi : la traversée en équipe du lac Baïkal en Sibérie. Stève y représentera la France l'été prochain. Il y pense tous les jours, même sous la douche. L'été dernier, Stève Stievenart est devenu le premier Français à réussir la traversée de la Manche aller-retour, soit 105 km sans s'arrêter. Près de 35 heures à nager dans le détroit le plus fréquenté du monde. Tout commence il y a quatre ans. Victime d'une escroquerie, Stève perd tout : son entreprise, sa maison. Sa femme part avec leurs enfants. Pendant un an, il va vivre dans un hangar à quelques pas de la plage. C'est là qu'il se lance un ultimatum. Il dit que la mer et le sport lui ont sauvé la vie, que cet exploit l'a totalement transformé mentalement, mais aussi physiquement. Lui, l'ancien pilote, l'ancien marathonien a dû prendre 47 kg pour réussir son pari. Les Anglais lui ont donné un surnom qu'il assume totalement : "Stève le phoque". Après tout, il mange du poisson cinq fois par jour avant de retourner dans l'eau froide. En général, cela se passe à deux pas de chez lui. Il est heureux. Grâce à un sponsor, il vit de son sport. Il a déjà fait le tour de Manhattan, ou celui de l'île de Jersey. Et il n'a pas l'intention de s'arrêter là. Voilà pourquoi il s'entraîne pendant des heures quelle que soit la période de l'année sous le regard admiratif des promeneurs du Pas-de-Calais. Stève s'est reconnecté à la nature quand la vie lui a tout pris. C'est pour cela qu'il a créé une fondation pour lutter contre la pollution plastique des océans. Tous les jours, il collecte ce que la marée laisse derrière elle. Puisque la mer l'a aidé, Stève le phoque veut maintenant plus que jamais la protéger.