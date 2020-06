Les déménageurs reprennent peu à peu du service

Les déménageurs ont aussi vu leur activité stoppée net pendant le confinement. Depuis le 11 mai, ils reprennent peu à peu du service. C'est notamment le cas dans cette entreprise de déménagement. Il y a deux mois, dans une France immobile, nous vous avions montré cette société en grande difficulté. Son entrepôt était désert et totalement à l'arrêt. Alors, comment se porte-t-elle aujourd'hui ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.