Réseaux sociaux : les dérives du culte de la minceur

Des silhouettes squelettiques, des jambes interminables, une certaine image de la femme, présentée comme un objectif à atteindre. Sur les réseaux sociaux, les internautes se lancent chaque jour de nouveaux défis : ne pas dépasser la largeur d’une feuille A4, ou même faire deux fois le tour de sa taille avec une paire d'écouteurs. Pour certaines adolescentes, cela peut sembler anodin, mais les conséquences peuvent être graves. Louna, 20 ans, a sombré dans l'anorexie en partie, à cause de ces vidéos. Aujourd’hui, elle va mieux, mais elle est toujours suivie. Il y a tout juste un an, elle ne pesait que 42 kilos pour 1,78 mètre. Le docteur Corinne Chicheportiche, spécialiste du trouble des comportements alimentaires, alerte sur cet engrenage, qui touche de plus en plus d'adolescentes, notamment depuis le confinement. Pour maigrir vite, de plus en plus d'influenceurs jouent la carte de la maigreur. Chacun y va de son régime ou de sa recette miracle, pour perdre du poids en un temps record. TF1 | Reportage D. Basar, S. Fortin, C. Moutot