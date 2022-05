Les dernières heures de McDo en Russie

Par centaine, ce soir-là, venus de tous les quartiers de Moscou et même au-delà, ils se sont rués pour un ultime burger. Voici l’un des derniers restaurants McDonald’s de Russie. Dania veut goûter toute la carte avant la fermeture. Cette enseigne a une place particulière dans la mémoire des jeunes russes. “À la fermeture de McDonald’s en Russie, c’est un petit morceau d’histoire. Le premier restaurant ouvert à Moscou, il y a 32 ans. À l’époque, c’était un peu le symbole de la fin de la guerre froide”, précise Jérôme Garro. En 1990, plus de 30 000 Moscovites ont fait la queue pour l’ouverture du premier McDonald’s. Triomphe du capitalisme et de la mondialisation dans l’Union soviétique au bord de l’effondrement. Depuis ce premier restaurant, l’empire McDo s’est étendu à travers tout le pays pendant trois décennies. De Moscou jusqu’en Sibérie, 850 restaurants. Ce qui représentait 62 000 salariés. La totalité de la chaîne vient d’être revendue à un homme d’affaires russe qui s’engage à conserver les emplois. Une nouvelle marque va naître. Elle va bientôt être découverte par les Moscovites. D’ici quelques joursn ces célèbres M jaune seront donc décrochés. Mais ce n’est pas la fin des fast-food américains en Russie, Burger King, la chaîne concurrente, elle, reste ouverte. T F1 | Reportage J. Garro, G. Parrot