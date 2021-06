Les dernières nouvelles sur la panne géante des numéros d'urgence

À 20 heures, ce mercredi soir, le centre d'appels des pompiers du Val d'Oise est quasiment à l'arrêt. Depuis plusieurs heures, les pompiers ne reçoivent presque plus d'appels. Selon Marc Vermeulen, sapeur-pompier SDIS95, cette situation est malheureusement déjà arrivée et elle peut arriver. C'est pour cette raison que différentes procédures sont préparées dans ce sens. Et elles sont appliquées. Cette panne concerne le 15, le 17, le 18 et le 112 dans de nombreux départements de l'Hexagone. La Seine-et-Marne Marne, la Saône et Loire, l'Ain, la Côte-d'Or, les Bouches-du-Rhône, mais aussi la Guyane en Outre-Mer sont notamment concernés Une consigne est recommandée aux usagers qui n'arrivent pas à joindre les secours ce mercredi soir : essayer de rappeler depuis un téléphone fixe. Cet incident ne proviendrait pas d'un acte malveillant, mais d'un dysfonctionnement du réseau Orange. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, espère que les communications seront rétablies dans la soirée.