Les derniers jours du “Casino” : une ville mobilisée

Devant le siège du groupe, avec leurs écharpes tricolores ou leurs banderoles syndicales, ce sont eux qu’on identifie en premier, mobilisés pour éviter les licenciements. Au total, 320 hyper et supermarchés sont en vente, 7 000 supérettes, en potentielle déshérence. Les offres de reprise ne seront officiellement présentées que mardi, mais toutes les combinaisons semblent encore envisageables. Un tandem Intermarché/Auchan, Lallemand/Lidl, et peut-être Carrefour. Tous sont intéressés, sans pour autant laisser espérer autre chose qu’un démantèlement. Dans le cortège, c’est donc toute une ville qui fait corps avec les salariés d’un groupe, fondé il y a 125 ans. Tout appelle encore à la naissance de l’entreprise voulue par un certain Geoffroy Guichard, comme une librairie, où s’est installée la toute première épicerie dans un casino lyrique, pour donner son nom au nouveau fleuron. Car le patron déborde d'idées. Il instaure le premier label qualité de l’industrie alimentaire avec le slogan “Vendre de tout, partout”. TF1 | Reportage F. Leenkegt, C. Busine, D. Paturel