Les diamants sont éternels et... Artificiels

Pour beaucoup, elle symbolise l'amour d’une vie, une bague et surtout sa pierre précieuse. Un diamant dont les plus beaux s’affichent fièrement en vitrine des plus grandes maisons de joaillerie. Des pièces exceptionnelles cachées juste derrière la porte de l'une d'entre elles. Alix Gicquel, fondatrice de Diam Concept, explique que comme il est possible de faire pousser des légumes, il est possible de cultiver le diamant. Le processus est évidemment secret. En image, une graine, celle à l'origine du diamant. Une plaque de carbone spécialement créée pour être placée au fond d’un étrange four. En fonction du temps de cuisson, plusieurs semaines ou plusieurs mois, le diamant sera plus ou moins gros. Dernière étape, la découpe, pour séparer chacun des cubes de diamant. Pour, à la fin, obtenir le diamant dit de synthèse ou de laboratoire. À ce stade, vous vous demandez sûrement ce qu’il vaut ? Pour le savoir, nous avons fait appel à Christelle Michel, elle est gemmologue. Elle ne constate aucune différence à première vue, mais à bien y regarder, il y en a quelques-unes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Diwo, H. Massiot