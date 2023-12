Les “discounters” de Noël

Le papier-cadeau à 39 centimes, des peluches à moins de trois euros, ou encore douze euros le sapin. Derrière ces prix cassés, des enseignes de discount ! Noz, La Foir’fouille, Gifi, Smyths Toys, Action… À quelques semaines de Noël, elles comptent bien vous faire craquer pour vos cadeaux et votre déco. Magasins rudimentaires, promotions par dizaines, déstockages, quels sont les secrets de ces discounters pour proposer des prix toujours plus bas ? Pour le savoir, nous partons en direction du Pas-de-Calais, dans l'entrepôt d’un spécialiste de la décoration. C’est dans cette caverne d’Alibaba de Noël que deux acheteuses choisissent des produits et fixent leurs prix. Ce jour-là, elles préparent déjà Noël prochain avec des échantillons en provenance d’Asie. Pour les gnomes que nous voyons dans les images, le design est validé. Mais le prix de vente proposé par le fabricant n’est pas celui qu’elles attendaient, 8,99 euros l’unité, bien au-dessus de la barre des cinq euros fixés par l’enseigne. Il faut vite corriger le tir. Parmi les astuces, réduire la taille du produit. TF1 | Reportage V. Dépret, M. Derre