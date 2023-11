Les écoles face aux risques d'attentats

Des caméras de vidéosurveillance viennent d'être installées dans tous les couloirs du lycée “Condorcet”. Elles sont au total 32, dans l’établissement, de 1 600 élèves. C’est un nouveau dispositif de sécurité qui s’ajoute aux caméras déjà présentes à l'extérieur et des aciers portiques avec badge d'accès à l'entrée. Coût des budgets caméra à 40 000 euros, financé par la région. C’est une surveillance supplémentaire, indispensable aux yeux du proviseur, Mounir Laouyen. Le risque d’intrusion ne quitte pas son esprit depuis l'attentat d’Arras, le mois d’octobre. Pour lutter contre la menace d’intrusion, dans un autre lycée, ce sont des agents de sécurité qui filtrent les entrées depuis la mi-octobre. Ils demandent aux élèves d'ouvrir leurs sacs,mais ils n’ont pas le droit de les fouiller. Au total, 50 agents régionaux sont déployés dans les lycées franciliens et leur présence rassure la plupart des élèves. La région Île-de-France promet de doubler le nombre de ces agents de sécurité dans les lycées. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Chevallereau, B. Sisco