Les écoles ne peuvent pas accueillir tous les élèves avec le protocole sanitaire

Antoine en CE1 et Emma en CM2 ont cours deux jours par semaine. Le reste du temps, c'est leur mère qui joue les enseignantes. Comme des millions de Français en télétravail, Sabine Wairy est épuisée d'avoir à tout gérer en même temps : les réunions et les devoirs. "C'est très dur, c'est beaucoup de fatigue. L'idéal est qu'ils retournent à l'école", nous confie-t-elle. Dans sa commune, 65% des parents réclamaient la reprise des classes. À peine 20% des élèves ont pu être accueillis. La faute au protocole sanitaire très strict. Ce document de 60 pages qui détaille chaque règle auxquels les établissements scolaires doivent se soumettre. Inès de Marcillac, adjointe au maire de Chatou, déléguée à l'Éducation, espère un assouplissement de ces mesures. "C'est triste d'avoir à dire ça, mais aujourd'hui, il y a une sélection des enfants qui se fait", déclare-t-elle devant nos caméras. Pour le moment, l'Éducation nationale n'envisage pas d'assouplir le protocole.