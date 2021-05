Les embrassades à nouveau autorisées en Grande-Bretagne !

À Londres, les terrasses ont rouvert il y a un mois, entre euphorie et inquiétude des médecins. Pourtant les cas de coronavirus ont continué à baisser, passant de 2 500 cas positifs par jour en mi-avril à moins de 1 800 aujourd'hui. Selon, la docteure Pardis Momeni, médecin généraliste à la maison médicale South Kensington à Londres, cette réussite est en partie due aux vaccinations massives en Angleterre. Il y a plus de 35 millions de personnes qui ont été vaccinées. Ça a été démontré que cette vaccination diminue le nombre d'hospitalisations de 75%. Par ailleurs, les mesures sont progressivement assouplies, avec par exemple, la fin des masques dans les salles de classe. Lundi prochain, l'Angleterre entamera un nouveau cycle de déconfinement. Après la réouverture des terrasses, les cinémas, les musées et les restaurants en intérieur pourront rouvrir. Pour Pascal Aussignac, patron et chef étoilé du "Club Gascon" à Londres, c'est un soulagement. Il avait fermé six établissements fin décembre. Mais avec la distance entre les tables, les groupes limités à six personnes maximum et QR code à scanner pour tous les clients pour mieux tracer les contaminations, les règles restent strictes.