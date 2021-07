Les Émirats, le royaume des dattes

Que vous aimiez les dattes ou non, peu importe. Aux Émirats arabes unis, vous succomberez à l'appel de l'oasis d'Al-Aïn, classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Avec ses 1 200 hectares et 150 000 palmiers, la collecte débute plutôt au mois d'août. Mais un œil averti sait déjà détecter certaines dattes comestibles. Les palmiers dattiers de cette oasis d'Abou Dabi sont alimentés en eau grâce à un système d'irrigation traditionnel, vieux de 3 000 ans. Des petits canaux ouverts ou fermés selon les besoins. 200 variétés différentes de dattes sont cultivées aux Émirats arabes unis et toutes se récoltent à la force des bras et des jambes. À Dubaï, certaines dattes sont déjà un produit de luxe. Elles sont vendues dix fois plus cher qu'il y a 20 ans. On trouve aussi de la confiture, de la moutarde et de du vinaigre datte. Dans cette ville, rien n'est trop beau, rien n'est cher. Il y a aussi des dattes spéciales préparées uniquement commande commandes. La suite dans le reportage ci-dessus.