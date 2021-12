Les enjeux du troisième référendum en Nouvelle-Calédonie

Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? Oui, non. Voilà la question à laquelle les Calédoniens s'apprêtent à répondre pour la troisième fois. Et pour la troisième fois, Levay Roy, agriculteur, milite pour rester français. D'ailleurs, il l'affiche partout sur son terrain à Bourail. Il est ce qu'on appelle dans la région un caldoche, un descendant de Calédoniens arrivés de métropole. Il est inquiet pour son niveau de vie en cas d'indépendance. Les opposants à l'indépendance craignent aussi que la Nouvelle-Calédonie subisse l'influence chinoise dans la région. Selon Sonia Backès, présidente des Républicains Calédoniens - Province sud de Nouvelle -Calédonie, un archipel de 270 000 habitants indépendant serait affaibli. Mais le non à l'indépendance a de grandes chances de l'emporter largement. Tout simplement parce que les indépendantistes appellent leurs partisans à ne pas aller voter. Ils dénoncent la date de scrutin et jugent impossible de faire campagne alors que l'archipel vient de traverser une vague de Covid. Ces indépendantistes comptent contester la légitimité du résultat et rêvent toujours d'indépendance, comme dans cette tribu à Bourail, à 200 km de Nouméa. Face aux critiques sur leurs projets, ils assurent vouloir garder des partenariats avec la France qui, elle aussi, regarde ses intérêts sur ce territoire. Il lui offre une présence militaire et économique au sein d'une zone très convoitée au sein du Pacifique. TF1 | Reportage B. Augey, I. Zabala