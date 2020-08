Les enquêtes de l'été : comment bien choisir son gel hydroalcoolique ?

Depuis le début de la crise sanitaire, se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique est un nouveau réflexe. C'est devenu un geste quotidien. Mais attention, tous les produits ne se valent pas. Certaines marques ont même été retirées du marché, car elles étaient non conformes. La Repression des fraudes a opéré 23 000 contrôles et rappelé une dizaine de produits ne respectant pas les normes. Alors, comment savoir si un gel vous protège vraiment ou pas ?