Les enseignants vaccinés à partir de mi-avril : qu’en pensent-ils ?

Raouina Riani est enseignante en CM2 à l'école Saint Joseph-La Salle à Pantin en Seine-Saint-Denis. À 34 ans et en bonne santé, elle devrait pouvoir se faire vacciner dès le mois d'avril. Elle est soulagée. "J'attends le vaccin avec impatience. J'ai vraiment peur d'attraper le virus. J'ai quand même mes élèves derrière et ne peux pas m'empêcher d'être en contact avec des personnes qui ont déjà le Covid", explique-t-elle. Lundi encore, une collègue a été testée positive. Et la classe d'à côté a dû fermer. C'est la deuxième en quinze jours. La direction compte plus que jamais sur la vaccination. Pour le monde de l'éducation et en particulier les enseignants, la fermeture des classes est la crainte numéro une aujourd'hui. Partout en France, plus de 2 000 ont été fermées la semaine dernière. Un chiffre multiplié par quatre depuis début mars. Alors, les parents aussi l'attendaient. Début mars, 4 500 cas de Covid par semaine ont été recensés parmi les élèves et les enseignants. Ils étaient 14 000 la semaine suivante et dépassaient la barre de 17 000 la semaine dernière. Ces chiffres suivent la tendance générale de l'épidémie. Mais ils restent plus faciles à maîtriser dans le cadre scolaire. D'autres pays comme l'Italie ou le Portugal ont déjà donné leur feu vert à la vaccination des enseignants. Chez nos voisins espagnols, ils ont commencé à se faire vacciner fin février.