Les entreprises du spectacle redoutent un nouveau report des ouvertures

À l'opéra de Bordeaux, les répétitions ne se sont jamais arrêtées, même pendant le confinement. Comme ils ne peuvent pas porter de masques sur scène, les 40 danseurs sont testés toutes les semaines. Mais leur plus grande inquiétude est de savoir quand ils pourront retrouver le public. "Ça paraît peut-être exagéré, mais c'est un drame sachant que les carrières de danseurs sont très courtes. Une saison de perdu, c'est déjà très lourd dans une carrière de danseur", a expliqué Marc-Emmanuel Zanoli, membre du Corps de Ballet de l'Opéra National de Bordeaux. Et les conséquences financières seront aussi importantes. Le mois de décembre représente 20% du chiffre d'affaires de l'année. "On se fait un planning sur ces fermetures, ces réouvertures. Le modifier est presque aussi terrible que de fermer tout le temps. Puis, ça démotive tout le monde", a confié Marc Minkowski, directeur de l'Opéra National de Bordeaux. Même inquiétude dans un petit théâtre bordelais. Les trois comédiens répètent une pièce de Noël pour les enfants. Si demain le Premier ministre annonce qu'il n'y a pas de reprise la semaine prochaine, ils dépendront des aides de l'État. "Cette année, et heureusement qu'elles existent, c'est ça qui va me sauver. C'est grâce à ça que je vais avoir des revenus", s'est exprimé Romain Villoteau, comédien.