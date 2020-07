Les entreprises invitées à faire des stocks de masques au cas où

Afin de mieux anticiper une éventuelle deuxième vague de l'épidémie de coronavirus dans l'Hexagone, le gouvernement va recommander aux entreprises de constituer elles-mêmes dix semaines de stocks de masques pour protéger leurs salariés. Mais, avec quel argent ces sociétés vont-elles financer leur acquisition ? De quel type de masque s'agit-il ? Et auprès de quel fournisseur vont-elles s'en procurer ?