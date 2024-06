Les escrocs des J.O

Cela avait tout l’air d’une offre alléchante. Il y a deux semaines, Morgane Tellaï, propriétaire de Puccia Food Truck, reçoit un appel. Au bout du fil, un homme se fait passer pour un membre du Comité d'organisation des Jeux olympiques. Il lui propose un emplacement pour son food truck pendant les Jeux et demande 7 000 euros à verser immédiatement. Le devis lui est envoyé par mail. Méfiante, elle n'est pas tombée dans le piège, mais d'autres n'ont pas été aussi prudents. L’arnaque dure depuis des mois. Déjà en décembre, Joël, un restaurateur, avait versé plus de 10 000 euros d’acompte aux escrocs pour obtenir un emplacement inexistant. Face au nombre croissant de signalements, la police judiciaire a mis en place une cellule de lutte contre ces arnaques. Pour ne pas se faire avoir, il faut retenir un point. Selon Magali Caillat, la sous-directrice de cette cellule, il n’y a pas d'acompte à verser dans le contexte du déroulement des Jeux olympiques, que ce soit pour les artisans restaurateurs ou tout autre opérateur privé. Soyez aussi attentif à l'adresse mail de l’expéditeur. Les adresses officielles se terminent toujours par “paris2024.org”. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Chevallereau, A. Creff, H. Riou du Cosquer