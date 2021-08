Les espadrilles, ces chaussures mythiques du Pays basque

Sur le sable de Biarritz, elle volerait presque la vedette aux surfeurs. Dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est un peu la reine de la plage. L'espadrille est le symbole de tout un art de vivre. Classique, à talon ou version luxe, l'emblème du Pays basque est partout cet été. À Bayonne, la boutique "La Maison de L'Espadrille" innove. L'espadrille basket en cuir est leur dernière nouveauté pour séduire les clients. La chaussure basque devient un accessoire de mode et s'adapte à tous les styles. La vraie sandale basque est fabriquée à quelques dizaines de kilomètres de Bayonne, dans la ville de Mauléon-Licharre. La capitale de l'espadrille compte six ateliers de fabrication. Armand Marzat est la troisième génération la tête de l'entreprise familiale Megam Espasoule. Depuis 50 ans, une vingtaine d'employés y découpent, cousent et perpétuent un savoir-faire vieux de 300 ans. 2 000 paires sortent de l'atelier chaque jour. Une cadence soutenue surtout depuis la crise sanitaire. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est en hausse de 40% cette année. Pourtant même au Pays basque, l'espadrille n'est pas entièrement faite sur place. Depuis les années 80, la fabrication des semelles a été en grande partie délocalisée. Désormais, la plupart sont importés du Bangladesh où pousse le jute utilisé pour fabriquer la corde. Le reste de la chaussure est néanmoins confectionné dans l'atelier. Il faut compter 10 euros minimum pour une paire d'espadrilles classique. Une fabrication tricolore qui s'exporte bien loin des plages du Pays basque.