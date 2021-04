Les États-Unis débordés par l'afflux de migrants à la frontière mexicaine

Ces migrants risquent leur vie pour traverser le fleuve Rio Grande qui marque la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ils viennent de toute l'Amérique centrale et parmi eux se trouvent même des enfants qui ont fait le voyage seul. Une fois sur le territoire américain, ils essaient de trouver des repères pour commencer leur nouvelle vie. Pour la plupart d'entre eux, c'est tout simplement un rêve qui se réalise. Partout au Texas, les autorités sont débordées. À McAllen, des familles sont accueillies au Centre humanitaire catholique. Elles y reçoivent de la nourriture et des affaires de toilette. Tous les jours, ils y sont de plus en plus nombreux. Des tentes ont été installées et plus de 3 000 personnes s'y entassent. À l'origine, ces installations étaient faites pour 250 personnes. La situation scandalise une bonne partie de l'opinion publique américaine. De nombreux mineurs isolés se trouvent à l'intérieur de ce centre. Ils n'ont aucun espace et sont retenus dans ce centre en attendant d'être placés dans des familles d'accueil. La loi exige que ces enfants ne passent pas plus de 72 heures dans ce lieu, mais ce délai n'est plus respecté depuis longtemps.